Αθλητικές μεταδόσεις με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ για την Premier League

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει το παιχνίδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Μπρέντφορντ για την Premier League, αλλά και αυτό του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ντάνι Μερίδα για το Madrid Open (η αναμέτρηση θα ξεκινήσει περίπου στις 14:00).
Οι αθλητικές μεταδόσεις
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη
16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Greek Handball Premier
16:30 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κάλιαρι – Αταλάντα Serie A
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη
21:30 Novasports Start Κάδιθ – Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Ουντινέζε Serie A
22:00 Novasports Prime Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ Premier League
22:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη
22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Λεβάντε La Liga