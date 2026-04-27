Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Αθλητικές μεταδόσεις με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ για την Premier League

Το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα της Δευτέρας 27 Απριλίου 2026
Ο Κούνια και ο Μαζραουί σε παιχνίδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ/ Action Images via Reuters/Peter Cziborra

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει το παιχνίδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Μπρέντφορντ για την Premier League, αλλά και αυτό του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ντάνι Μερίδα για το Madrid Open (η αναμέτρηση θα ξεκινήσει περίπου στις 14:00).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Greek Handball Premier

16:30 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κάλιαρι – Αταλάντα Serie A

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

21:30 Novasports Start Κάδιθ – Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Ουντινέζε Serie A

22:00 Novasports Prime Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ Premier League

22:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη

22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Λεβάντε La Liga

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
68
59
50
37
33
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo