Αθλητικές μεταδόσεις με Ολυμπιακός – Μονακό, Βαλένθια – Παναθηναϊκός και ημιτελικούς σε Europa League και Conference League

Game 2 στα πλέι οφ της Euroleague και τα Ολυμπιακός – Μονακό και Βαλένθια – Παναθηναϊκός ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (30.04.2026). Το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν επίσης και οι ημιτελικοί σε Europa League και Conference League

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:20 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάσπερ Ρουντ – Αλεξάντερ Μπλοξ Τουρνουά Μαδρίτης

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 Τουρνουά Μαδρίτης

20:45 Novasports 5HD Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague Playoffs

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φλάβιο Κομπόλι – Αλεξάντερ Ζβέρεφ Τουρνουά Μαδρίτης

21:00 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Μονακό Euroleague Playoffs

21:45 Novasports Prime Βαλένθια – Παναθηναϊκός Euroleague Playoffs

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασβούργο UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Φράιμπουργκ UEFA Europa League

22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 2 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα UEFA Europa League

22:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τουρνουά Μαδρίτης