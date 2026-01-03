Αθλητικές μεταδόσεις με Ολυμπιακός – ΟΦΗ στον τελικό του Super Cup και δράση από GBL, La Liga, Premier League, Serie A και Copa Africa

Ο τελικός του Super Cup, Ολυμπιακός – ΟΦΗ, οι αγώνες ποδοσφαίρου από τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου σε Ισπανία, Αγγλία και Ιταλία, οι αναμετρήσεις για την GBL, αλλά και η δράση από το Copa Africa, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (03.01.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις:

13:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Αθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κόμο – Ουντινέζε Serie A

14:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Σέλτικ – Ρέιντζερς Scottish Premiership

15:00 Novasports 1HD Θέλτα – Βαλένθια La Liga

15:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μύκονος Betsson – ΠΑΟΚ GBL

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Πάρμα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Τζένοα – Πίζα Serie A

17:00 Novasports Premier League Γουλβς – Γουέστ Χαμ Premier League

17:00 Novasports Prime Μπράιτον – Μπέρνλι Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Νταντί Scottish Premiership

17:00 MEGA Ολυμπιακός – ΟΦΗ Super Cup

17:15 Novasports 1HD Οσασούνα – Μπιλμπάο La Liga

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ΑΠΟΕΛ – ΕΝ Παραλιμνίου Cyprus League

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – ΑΕΚ GBL

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – Τενερίφη ACB Liga Endesa

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Γιουβέντους – Λέτσε Serie A

19:30 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Άρσεναλ Premier League

19:30 Novasports 1HD Έλτσε – Βιγιαρεάλ La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Τααβούν Roshn Saudi League

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Εστορίλ Liga Portugal

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μάλι – Τυνησία Κύπελλο Εθνών Αφρικής

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Αταλάντα – Ρόμα Serie A

22:00 Novasports Prime Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα La Liga