Αθλητικές μεταδόσεις με Παναθηναϊκός – Dubai BC για τη Euroleague

Ο εντός έδρας αγώνας του Παναθηναϊκού με την Dubai BC για τη Euroleague, ξεχωρίζει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (20.11.2025).
Οι αθλητικές μεταδόσεις
11:00 Novasports 6HD Ισπανία – Τσεχία Davis Cup
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
13:00 Novasports 6HD Ισπανία – Τσεχία Davis Cup
14:00 Novasports Prime UEFA European Qualifiers Κλήρωση Πλέι Οφ
15:00 Novasports 6HD Ισπανία – Τσεχία Davis Cup
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
18:00 Novasports 6HD Αργεντινή – Γερμανία Davis Cup
19:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Μπαρτσελόνα Euroleague
20:00 Novasports 6HD Αργεντινή – Γερμανία Davis Cup
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Dubai Euroleague
21:30 Novasports Start Αρμάνι Μιλάνο – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πιτέρμπορο – Στόκπορτ Sky Bet EFL League One
22:05 Novasports 6HD Αργεντινή – Γερμανία Davis Cup