Αθλητικές μεταδόσεις με Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς, ΠΑΟΚ – Μπραν, Φιορεντίνα – ΑΕΚ και Ελλάδα – Ρουμανία

Οι ευρωπαϊκοί αγώνες των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, αλλά και το Ελλάδα – Ρουμανία για τα “παράθυρα” των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (27.11.2025).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

09:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Σαουδική Αραβία, SS4 Kuhlays 1

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ρουμανία Προκριματικοί Mundobasket

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ομόνοια – Ντινάμο Κιέβου UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Φέγενορντ – Σέλτικ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Ρόμα – Μίντιλαντ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Πόρτο – Νις UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD ΠΑΟΚ – Μπραν UEFA Europa League

22:00 ANT1 – COSMOTE SPORT 5 HD Φιορεντίνα – ΑΕΚ UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπέτις – Ουτρέχτη UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Στρασβούργο – Κρίσταλ Πάλας UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Σάλτσμπουργκ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς – Μπράγκα UEFA Europa League