Αθλητικές μεταδόσεις με Super League, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μίλαν

Ο αγώνας Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Super League, αλλά και οι εκτός έδρας αναμετρήσεις των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μίλαν, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (08.12.2025).

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, υπάρχει ακόμα και το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την Greek Handball Premier.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πίζα – Πάρμα Serie A

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Greek Handball Premier

18:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός Super League

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαχητές Πειραματικό – Κόροιβος Αμαλιάδας Elite League

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ουντινέζε – Τζένοα Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Βίρτους Μπολόνια – Ντερτόνα Lega Basket Serie A

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΟ Ηλυσιακός – Μαρκόπουλο Α1 Γυναικών Volley League

21:30 Novasports Start Μάλαγα – Σαραγόσα Ποδόσφαιρο

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπράκλεϊ – Μπέρτον Emirates FA Cup

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Τορίνο – Μίλαν Serie A

22:00 Novasports Premier League Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

22:00 Novasports 1HD Οσασούνα – Λεβάντε La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal