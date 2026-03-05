Αθλητικά

Αθλητικές μεταδόσεις με τέσσερα ματς της Euroleague και Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας για την Premier League

Σημαντικές αναμετρήσεις για τη βαθμολογία της Euroleague στο αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα
Ο Μπιμπέροβιτς
Ο Μπιμπέροβιτς στο παιχνίδι Παναθηναϊκός - Φενερμπαχτσέ/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας κυριαρχούν τα τέσσερα παιχνίδια της Euroleague με το Φενερμπαχτσέ – Μονακό να ξεχωρίζει. Η Τότεναμ υποδέχεται την Κρίσταλ Πάλας σε ένα κλασικό λονδρέζικο ντέρμπι της Premier League.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Α. Ο. Θήρας Κύπελλο Βόλεϊ Γυναικών

19:45 Novasports 2HD Φενέρμπαχτσε – Μονακό Euroleague

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γκούμερσμπαχ – Λέμγκο DAIKIN Bundesliga

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Ολυμπιακός Κύπελλο Βόλεϊ Γυναικών

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λας Πάλμας – Μονπελιέ CEV Champions League 2026

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ίντιαν Γουέλς

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Κολόοντ – Αλ Καντσία Roshn Saudi League

21:30 Novasports Start Βαλένθια – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:30 Novasports 4HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:30 Novasports 6HD Βαλένθια – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:45 Novasports 3HD Ρεάλ Μαδρίτης – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

22:00 Novasports Prime Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

22:10 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λιόν – Λανς Γαλλικό Κύπελλο

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
171
157
135
128
100
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo