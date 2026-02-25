Αθλητικές μεταδόσεις με Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός για τη Euroleague και Πανιώνιος – Παναθηναϊκός για το Challenge Cup

Στις αθλητικές μεταδόσεις πρωταγωνιστεί το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Κάουνας κόντρα στη Ζαλγκίρις για την 29η αγωνιστική της Euroleague. Τα τελευταία εισιτήρια για τους 16 του Champions League κρίνονται με τη μάχη της Ρεάλ με την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη να ξεχωρίζει. Πανιώνιος και Παναθηναϊκός κοντράρονται για μία θέση στον τελικό του Challenge Cup.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Τσέλσι UEFA Youth League

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Πανιώνιος ΓΣΣ – Παναθηναϊκός CEV Challenge Cup Γυναικών

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι

19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Αταλάντα – Ντόρτμουντ UEFA Champions League

20:00 Novasports Prime Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αλ Ναϊμά – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

21:30 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 Novasports 5HD Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 9 HD Μιλάνο – Ολυμπιακός CEV Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Στόουκ – Όξφορντ Sky Bet EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Γαλατασαράι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα UEFA Champions League