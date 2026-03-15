Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2: «Κόλλησε» στο Περιστέρι η Ένωση παρά τα δύο γκολ του Γιόβιτς

Η ΑΕΚ έμεινε στην ισοπαλία με 2-2 στην έδρα του Ατρομήτου, μετά από ένα φοβερό ματς για την 25η αγωνιστική της Super League, όπου η Ένωση βρέθηκε να χάνει, έκανε την ανατροπή, αλλά πήρε μόνο ένα βαθμό από τους Περιστεριώτες.

Με τον Μήτογλου να ανοίγει το σκορ για τον Ατρόμητο στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ κατάφερε να φέρει… τούμπα το ματς, με δύο γκολ του Γιόβιτς στο δεύτερο μέρος, αλλά ο Μπουτουσαμί ισοφάρισε στο 72′ και το ισόπαλο αποτέλεσμα δεν άλλαξε στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Η Ένωση έχασε έτσι δύο βαθμούς στο Περιστέρι και οδήγησε σε μία συναρπαστική τριπλή ισοβαθμία με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League.

Το παιχνίδι

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο ματς και είχε την πρώτη καλή φάση στο παιχνίδι, με τον Μάνταλο να σουτάρει από κοντά και τον Γκουσεσασβίλι να αποκρούει σε κόρνερ, από το οποίο ο Μουκουντί με κεφαλιά ανάγκασε τον τερματοφύλακα του Ατρομήτου σε νέα απόκρουση.

Μετά το πρώτο 10λεπτο του αγώνα όμως, οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν το παιχνίδι και άρχισαν να ψάχνουν τις δικές τους ευκαιρίες για ένα γκολ. Ο Ουκάκι “προειδοποίησε” αρχικά τον Στρακόσια με ένα διαγώνιο σουτ από τα όρια της περιοχής, για να έρθει τελικά το γκολ στο 34′. Ο Μήτογλου πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ και έκανε το 1-0 για τον Ατρόμητο, σκοράροντας κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Οι Περιστεριώτες λίγο έλειψε μάλιστα να βάλουν στα… σχοινιά την ΑΕΚ αμέσως μετά, αφού ο Καραμάνης ανάγκασε τον Στρακόσα να αποκρούσει την μπάλα στο δοκάρι, με φοβερό σουτ από μακριά. Στην εξέλιξη της φάσης ο Μπάκου σκόραρε μάλιστα, αλλά υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε.

Το ίδιο αποτέλεσμα είχε και το γκολ του Βάργκα με ωραία προβολή από κοντά στο 45′, αφού το VAR το ακύρωσε ως οφσάιντ του σκόρερ στη φάση, με αποτέλεσμα το σκορ να μην αλλάξει στο πρώτο ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΚ προσπάθησε να “πιέσει” από την αρχή και έκλεισε τον Ατρόμητο στα καρέ του, γεγονός που της επέτρεψε να φέρει… τούμπα το ματς. Στο 64′ ο Γιόβιτς με ένα τρομερό πλασέ λίγο μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα στο “παραθυράκι” της εστίας του Γκουγκεσασβίλι για το 1-1, ενώ ο ίδιος παίκτης πέτυχε και το 2-1 για τους φιλοξενούμενους στο ματς.

Στο 70ο λεπτό και μετά από υπέροχο γύρισμα του Κοϊτά από δεξιά, ο Γιόβιτς πλάσαρε σχεδόν σε κενή εστία, για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του, μέσα στο Περιστέρι.

Ο Ατρόμητος δεν άφησε όμως την Ένωση να… χαρεί για πολύ, αφού δύο λεπτά αργότερα και από το πρώτο της κόρνερ στο ματς, ο Μπουτουσαμί πλάσαρε από την… κλειδαρότρυπα στο δεύτερο δοκάρι, για να κάνει από κοντά το 2-2 στο ματς.

Αυτό ήταν και το τελικό σκορ στην αναμέτρηση, αφού η ΑΕΚ έχασε και μία τεράστια ευκαιρία στις καθυστερήσεις, με τον Μουκουντί και τον Γιόβιτς να σημαδεύουν αμφότεροι το δοκάρι της εστίας των γηπεδούχων. Η Ένωση έχασε έτσι δύο βαθμούς και έμεινε ισόβαθμη με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στην κορυφή της Super League.