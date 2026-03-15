Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2 Τελικό: Ισοπαλία μετά από φοβερό ματς στο Περιστέρι

Η ΑΕΚ ανέτρεψε το σκορ με δύο γκολ του Γιόβιτς, αλλά ο Ατρόμητος πήρε την ισοπαλία στο Περιστέρι
Οι παίκτες του Ατρομήτου πανηγυρίζουν το δεύτερο γκολ της ομάδας τους (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ “κόλλησε” στο Περιστέρι και με το 2-2 κόντρα στον Ατρόμητο για την 25η αγωνιστική της Super League και έβαλε “φωτιά” στη βαθμολογία, με τρεις ομάδες ισόβαθμες στην κορυφή.

21:33 | 15.03.2026
21:30 | 15.03.2026

Η ΑΕΚ ανέτρεψε με δύο γκολ του Γιόβιτς, το αρχικό προβάδισμα του Ατρομήτου με τον Μήτογλου, αλλά ο Μπουτουσαμί διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στο ματς, οδηγώντας στην ισοπαλία τις δύο ομάδες

21:27 | 15.03.2026
Τέλος στο ματς!
21:25 | 15.03.2026
90+5'

Μακρινό σουτ του Πινέδα, με την μπάλα στα χέρια του Γκουγκεσασβίλι

21:23 | 15.03.2026
90+2'

Από κεφαλιά του Μουκουντί μετά από κόρνερ, η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι και στην εξέλιξη της φάσης, ο Γιόβιτς με "αεροπλανικό" σημάδεψε το κάθετο δοκάρι

21:23 | 15.03.2026
Διπλό δοκάρι για την ΑΕΚ!
21:22 | 15.03.2026

6 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

21:13 | 15.03.2026

Δεν βρίσκει το δρόμο προς την εστία του Ατρομήτου η ΑΕΚ

21:12 | 15.03.2026
80'

Έχει γίνει ροντέο πλέον το ματς με τις δύο ομάδες να "παλεύουν" για τη νίκη

21:03 | 15.03.2026
72'

Από το πρώτο κόρνερ του Ατρομήτου στο ματς, ο Μπουτουσαμί πλάσαρε με τη μία στο δεύτερο δοκάρι κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από την "κλειδαρότρυπα" 

21:02 | 15.03.2026
Δεύτερο γκολ και για τον Ατρόμητο!
21:00 | 15.03.2026
70'

Υπέροχο γύρισμα του Κοϊτά από δεξιά, με τον Γιόβιτς να πλασάρει ουσιαστικά σε κενή εστία, για το 2-1 της ΑΕΚ στο ματς

20:59 | 15.03.2026
Δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ!
20:57 | 15.03.2026
67'

Δυνατό σουτ του Μπάκου έξω από την περιοχή, η μπάλα άουτ

20:54 | 15.03.2026
63'

Φοβερό πλασέ του Γιόβιτς λίγο μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να καταλήγει στο "παραθυράκι" της εστίας του Ατρομήτου, για το 1-1 στο ματς

20:48 | 15.03.2026
Γκολ για την ΑΕΚ!
20:45 | 15.03.2026
57'

Η ΑΕΚ έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο και ψάνχει το γκολ της ισοφάρισης κόντρα στον Ατρόμητο

20:41 | 15.03.2026
52'

Αλλαγές για την ΑΕΚ με Πινέδα και Ζοάο Μάριο αντί των Μάνταλου και Λιούμπιτσιτς

20:38 | 15.03.2026
49'

Αδύναμο πλασέ του Τσούμπερ, έπεσε και μπλόκαρε ο Στρακόσα για την ΑΕΚ

20:30 | 15.03.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
20:29 | 15.03.2026

Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά ο Ατρόμητος ισορρόπησε στη συνέχεια, άνοιξε το σκορ με τον Μήτογλου και είχε δοκάρι και γκολ που δεν μέτρησε, για να βάλει στα... σχοινιά την Ένωση, η οποία ισοφάρισε με τον Βάργκα, αλλά το γκολ της ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ και έτσι το 1-0 ήταν το σκορ του ημιχρόνου.

20:21 | 15.03.2026
Ημίχρονο στο Περιστέρι!
20:20 | 15.03.2026

Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

20:20 | 15.03.2026

Το VAR ενημέρωσε τον διαιτητή ότι υπάρχει οριακό οφσάιντ του σκόρερ της ΑΕΚ στη φάση και το γκολ δεν μέτρησε

20:19 | 15.03.2026
Δεν μετράει το γκολ!
20:19 | 15.03.2026
Περιμένει το VAR ο διαιτητής!
20:18 | 15.03.2026

Από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν από αριστερά, ο Βάργκα βρήκε μπροστά του την μπάλα και με προβολή... αλά Ζλάταν, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 της ΑΕΚ στο ματς

20:17 | 15.03.2026
Γκολ για την ΑΕΚ!
20:16 | 15.03.2026
44'

Από σουτ του Καραμάνη, ο Στρακόσα απέκρουσε την μπάλα και την έστειλε στο δοκάρι, ενώ στη συνέχεια ο Μπάκου σκόραρε, αλλά από θέση οφσάιντ

20:14 | 15.03.2026
Δοκάρι για τον Ατρόμητο! Γκολ οφσάιντ στη συνέχεια για τους Περιστεριώτες!
20:10 | 15.03.2026

Η ΑΕΚ δείχνει επηρεασμένη από το γκολ του Ατρομήτου και δεν μπορεί να πάρει ούτε τον έλεγχο του αγώνα πια

20:09 | 15.03.2026
37'
Νέα ευκαιρία για τον Ατρόμητο!

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τσούμπερ, η μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια του Στρακόσα

20:05 | 15.03.2026

Δεν πανηγύρισε το γκολ του ο Μήτογλου!

20:05 | 15.03.2026
34'

Από εκτέλεση φάουλ, ο Μήτογλου πήρε την κεφαλιά και σκόραρε κόντρα στην πρώην ομάδα του

20:00 | 15.03.2026
Γκολ για τον Ατρόμητο!
19:54 | 15.03.2026
28'
Ευκαιρία για τον Ατρόμητο!

Ο Ουκάκι έστρωσε την μπάλα έξω από την περιοχή και έκανε το διαγώνιο σουτ, με τον Στρακόσα να πέφτει στη γωνία του και να μπλοκάρει

19:47 | 15.03.2026
20'

Η ΑΕΚ έχει πάρει τον έλεγχο του αγώνα και προσπαθεί να "πιέσει" την άμυνα του Ατρομήτου

19:41 | 15.03.2026
15'

Ο Βάργκα βρέθηκε σε θέση βολής έξω από την περιοχή, αλλά άνοιξε το κοντρόλ του έχασε την ευκαιρία να "απειλήσει" για την ΑΕΚ

19:33 | 15.03.2026
9'
Ευκαιρία για τον Ατρόμητο!

Ο Γιουμπιτάνα μπήκε στην περιοχή από δεξιά, αλλά έκανε κακό πλασέ και αστόχησε από κοντά

19:33 | 15.03.2026

Από το κόρνερ και κεφαλιά του Μουκουντί, ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου έκανε και νέα απόκρουση!

19:32 | 15.03.2026
1'
Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Πριν συμπληρωθεί ένα λεπτό αγώνα, ο Μάνταλος σούταρε από κοντά στην περιοχή, αλλά ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε για τον Ατρόμητο

19:31 | 15.03.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
19:30 | 15.03.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα της αναμέτρησης

19:27 | 15.03.2026

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

19:26 | 15.03.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ευαγγέλου με τον Κουμπαράκη στο VAR

19:25 | 15.03.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Φαν Βέερτ, Πνευμονίδης, Παπαδόπουλος, Τσαντίλας, Αμπαρτζίδης, Τσιλούλης, Τσακμάκης, Τζοβάρας

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Πινέδα, Περέιρα, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Ζίνι

19:25 | 15.03.2026
Η ενδεκάδα του Ατρομήτου

Γκουγκεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Κίνι, Ούρονεν, Μήτογλου, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Ουκάκι, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Τσούμπερ

19:23 | 15.03.2026
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ

Στρακόσα, Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ρότα, Πενράις, Μαρίν, Μάνταλος, Κοϊτά, Λιούμπιτσιτς, Γιόβιτς, Βάργκα

19:23 | 15.03.2026

Ο Νίκολιτς έχει όμως αλλαγές στην ενδεκάδα και για λόγους ξεκούρασης

19:20 | 15.03.2026

Στο Περιστέρι, η ΑΕΚ θα αγωνιστεί με ψυχολογία και από τη μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη επί της Τσέλιε

19:20 | 15.03.2026
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
19:19 | 15.03.2026

Με νίκη φαίνεται ότι συνεχίζει όμως και ο ΠΑΟΚ, αφού προηγείται ήδη με 3-0 του Λεβαδειακού

19:19 | 15.03.2026
19:18 | 15.03.2026

Ο Ατρόμητος είναι στην 8η θέση και παλεύει να μείνει στις θέσεις που οδηγούν στα πλέι οφ για την Ευρώπη, ενώ η ΑΕΚ θέλει να επανέλθει στην κορυφή της Super League, την οποία και έχασε χθες, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στην Κρήτη

19:15 | 15.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ματς ανάμεσα στον Ατρόμητο και την ΑΕΚ

19:15 | 15.03.2026
