Βαθμολογία Super League: Πέρασε πρώτος και περιμένει ο Ολυμπιακός – «Σφαγή» στις τελευταίες θέσεις για την αποφυγή του υποβιβασμού

Ο Ολυμπιακός πήρε τη μοναδική νίκη στα πρώτα παιχνίδια της 25ης αγωνιστικής της Super League και με το άνετο 3-0 στην έδρα του ΟΦΗ, πέρασε ξανά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, περιμένοντας τα αποτελέσματα της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ.

Με το διπλό επί του ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός έφθασε τους 57 βαθμούς στη Super League και βρέθηκε μόνος πρώτος στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, αλλά έχει πλέον ένα παιχνίδι περισσότερο από τους άλλους δύο διεκδικητές του τίτλου.

Η “μάχη” για την πρωτιά φαίνεται έτσι ότι θα παραμένει μέχρι τέλους και ενώ απομένει μία αγωνιστική πριν ξεκινήσουν τα πλέι οφ. Το ίδιο ισχύει όμως και για την αποφυγή του υποβιβασμού, αφού τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής οδηγούν σε… σφαγή μεταξύ των ομάδων που θα συμμετάσχουν στα πλέι άουτ.

Ο Πανσερραϊκός πήρε βαθμό από τον Άρη, με την ισοπαλία 0-0 στις Σέρρες και συνέχισε την ανοδική πορεία του τις τελευταίες αγωνιστικές, ενώ ΑΕΛ Novibet και Αστέρας Τρίπολης δεν κατάφεραν να φθάσουν σε “τρίποντο”… ανάσα και έμειναν με τη σειρά τους στο 1-1 στην AEL FC Arena.

Tα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Μαρτίου

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3

Πανσερραϊκός – Άρης 0-0

ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης 1-1

Κυριακή 15 Μαρτίου

16:00 Κηφισιά – Βόλος

18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

Η βαθμολογία της Super League

1. Ολυμπιακός 57

2. AEK 56

3. ΠΑΟΚ 54

4. Παναθηναϊκός 45

5. Λεβαδειακός 39

6. Άρης 30

7. ΟΦΗ 29

8. Ατρόμητος 28

9. Βόλος 28

10. Παναιτωλικός 24

11. Κηφισιά 24

12. ΑΕΛ Novibet 22

13. Αστέρας Τρίπολης 17

14. Πανσερραϊκός 16