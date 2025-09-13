Ατρόμητος – Άρης 1-2: Απέδρασαν με ανατροπή από το Περιστέρι οι Θεσσαλονικείς

Ο Άρης κατάφερε να πάρει μεγάλη νίκη στο ντεμπούτο του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο της ομάδας. Οι φιλοξενούμενοι πάτησαν τετράδα με έξι βαθμούς. Ντούντου και Μορόν τα γκολ για τον Άρη, ενώ για τον Ατρόμητο σκόραρε ο Τζοβάρας.

Ο Ατρόμητος βρέθηκε να προηγείται στο σκορ με γκολ του Τζοβάρα, αλλά οι Ντούντου και Μορόν απάντησαν και έδωσαν τη νίκη στους Θεσσαλονικείς.

Ο αγώνας

Ο Τζοβάρας άνοιξε το σκορ παίρνοντας το ριμπάουντ από απόκρουση του Διούδη, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μίχορλ στο 18′. Για τον Άρη, ισοφάρισε ο Ντούντου στο 32′ με υπέροχο τέρμα. Ο Μεντίλ απέφυγε υπεροχα τον αντίπαλό του, λεδωσε στον Ντούντου και αυτός με ψιλοκρεμαστό σουτ νίκησε τον Χουτεσιώτη.

Τη νίκη στον Άρη έδωσε ο συνήθης ύποπτος, Λορέν Μορόν, με προβολή μετά από κεφαλία του Ράτσιτς στο 56′. Από εκεί και πέρα, ο Άρης κράτησε το σκορ και πήρε τη δεύτερη νίκη στη φετινή Super League.

Πλέον, ο Άρης βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 6 βαθμούς, ενώ ο Ατρόμητος είναι έβδομος με 3 βαθμούς.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας (82′ Φαν Βέερτ), Μίχορλ, Γιουμπιτάνα, Τζοβάρας (71′ Παπαδόπουλος), Παλμεζάνο (63′ Μουτουσαμί), Οζέγκοβιτς.

Άρης: Διούδης, Μεντίλ, Αλβάρο, Φαμπιάνο, Τεχέρο, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος (56′ Σίστο), Μορουτσάν (76′ Φαντιγκά), Μόντσου, Ντούντου (76′ Γιαννιώτας), Μορόν (89′ Καντεβέρε).