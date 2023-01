Το παιχνίδι Ατρόμητος – Ιωνικός για τη 17η αγωνιστική της Super League 1, “σημαδεύτηκε” από επεισόδια στην κερκίδα των επισήμων, ανάμεσα σε οπαδούς των δύο ομάδων.

Στα social media κυκλοφορεί πλέον και video από το περιστατικό, που δείχνει δύο ομάδες οπαδών του Ατρομήτου και του Ιωνικού να συγκρούονται στην κερκίδα, την ώρα του αγώνα.

Για την ιστορία, το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με νίκη του Ατρομήτου 2-0 επί του Ιωνικού και τους Νικαιώτες να παραμένουν “βυθισμένοι” στην τελευταία θέση της Super League 1.

Greece. 08.01.2023

Atromitos – Ionikos.



During the game there was a small clash between the fans. Ionikos on the top vs. Atromitos on the bottom. pic.twitter.com/R5yBVlsTuZ