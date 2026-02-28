Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0: Νίκη 8άδας για τους Περιστεριώτες στη Super League

Ο Ατρόμητος πήρε τη νίκη με 1-0 κόντρα στον Παναιτωλικό και έκανε… άλμα για την πρώτη 8άδα της βαθμολογίας στη Super League, η οποία και οδηγεί στα πλέι οφ για τις θέσεις 5-8.

Με τις δύο ομάδες να χωρίζουν μόλις τρεις βαθμοί πριν τη σέντρα του αγώνα, ο Ατρόμητος είχε την ευκαιρία να αφήσει στο -6 πίσω του τον Παναιτωλικό και τα κατάφερε, χάρη σε ένα γκολ του Μπάκου στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης.

Από εκτέλεση φάουλ του Μίχορλ, ο Κουτσερένκο απέκρουσε αρχικά την μπάλα και την έστειλε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του, αλλά στην επαναφορά, ο Γερμανός επιθετικός έκανε την κοντινή κεφαλιά και βρήκε δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του.

Ο Παναιτωλικός “πάλεψε” στη συνέχεια για την ισοφάριση και έχασε μοναδική ευκαιρία στο 74ο λεπτό του αγώνα, αφού κέρδισε πέναλτι μέσω VAR για χέρι στην περιοχή, αλλά ο Μάτσαν που ανέλαβε την εκτέλεση, έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και άουτ.

Ο Ατρόμητος διατήρησε στη συνέχεια το προβάδισμά του μέχρι το φινάλε του αγώνα και πανηγύρισε μία νίκη που τον φέρνει στην 8η θέση της βαθμολογίας, με τους Αγρινιώτες να υποχωρούν στην 10η θέση της Super League.