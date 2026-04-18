Αυστραλία: «Εισβολή» γλάρων δημιούργησε χάος σε ποδοσφαιρικό αγώνα

Η αναμέτρηση της Μέλμπουρν Βίκτορ Κλαμπ με τους Νιουκάστλ Τζετς στην Αυστραλία, χρειάστηκε να διακοπεί για λίγα λεπτά, καθώς ο αγωνιστικός χώρος γέμισε με γλάρους.

Σε ένα απίστευτο περιστατικό ακόμη και για την Αυστραλία, ένα σμήνος γλάρων έκανε… ντου μέσα στο γήπεδο και προκάλεσε χάος στον αγώνα της Μέλμπουρν Βίκτορ Κλαμπ με τους Νιουκάστλ Τζετς.

Πάνω από 100 γλάροι υπολογίζεται ότι εμφανίστηκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αρκετοί από αυτούς κάθισαν στο χορτάρι, κάνοντας δύσκολη τη διεξαγωγή του αγώνα, ο οποίος συνεχίστηκε με αρκετή καθυστέρηση.

Seagulls invaded the pitch during a match in the Australian League.pic.twitter.com/HzYm5FkM4S — Universal News (@universalnewsx) April 18, 2026

Οι οπαδοί έδειξαν να απολαμβάνουν πάντως στην κερκίδα το σπάνιο περιστατικό και “τράβηξαν” πολλά video, κάνοντας viral το συμβάν στα social media.