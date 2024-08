Αυστραλία – Ελλάδα: Η unfair ανάρτηση του NBL για την Εθνική μπάσκετ

Η επίσημη ιστοσελίδα του NBL (του πρωταθλήματος Αυστραλίας) δεν σεβάστηκε την Εθνική Ελλάδας ενόψει του αγώνα των δύο ομάδων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μιας και στην προαναγγελία του παιχνιδιού έβαλε μία φωτογραφία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και έσβησε το όνομα της Ελλάδας, αντικαθιστώντας το με το όνομα του σταρ των Μπακς.

Η Εθνική μπάσκετ δίνει τελικό πρόκρισης με την Αυστραλία (2/8, 14:30, ΕΡΤ1) στα προημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η επίσημη ιστοσελίδα του NBL (του πρωταθλήματος της Αυστραλίας) έδειξε ασέβεια στην προαναγγελία της για την αναμέτρηση.

Ανέβασε μία φωτογραφία στο twitter, όπου δείχνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πηγαίνει προς το καλάθι και τέσσερις Αυστραλούς παίκτες σε μικρότερο μέγεθος από αυτόν (Γκριν, Μανγκάι, Γκίντι, Ντάνιελς) να προσπαθούν να τον μαρκάρουν.

Win and advance 😮



Catch the Boomers in action tonight as they take on Greece in a crucial matchup at 9:30pm AEST.



Watch on the Nine Network and Stan Sport 📺 pic.twitter.com/ZyPHNnXQpA