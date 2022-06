Με περίπου μιάμιση ώρα καθυστέρηση έκανε “σέντρα” το Αυστρία – Δανία για το Nations League, λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση του γηπέδου.

Η έναρξη του Αυστρία – Δανία μεταφέρθηκε για τις 23:15 (από τις 21:45 που είχε αρχικά οριστεί), λόγω της πτώσης του ρεύματος. Σαν αποτέλεσμα, το “Ερνστ Χάπελ” δεν είχε φωτισμό, αλλά ούτε πρόσβαση στο διαδίκτυο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με χρήστες των social media, το πρόβλημα στην περιοχή ήταν γενικότερο. Παρά τη… μαυρίλα που κάλυψε αρχικά το γήπεδο, οι οπαδοί που βρέθηκαν στην εξέδρα δημιούργησαν ένα εκπληκτικό κλίμα, καθώς έκαναν το γνωστό σε όλους «κύμα», χρησιμοποιώντας τα φώτα των κινητών.

Austria vs. Denmark’s Nations League game at the Ernst Happel Stadium was delayed due to a power outage.



The fans tried to light up the stadium with their phone lights. @CBSSportsGolazo 🔦 pic.twitter.com/1qu9nt3hZU