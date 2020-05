Το ESPN μας έδωσε μια γεύση για το τι θα ακολουθήσει στα επόμενα επεισόδια του “The Las Dance”. Ο… φόβος των παικτών των Σικάγο Μπουλς προς τον Μάικλ Τζόρνταν.

Με την αθλητική επικαιρότητα να έχει… παγώσει, λόγω του κορονοϊού, τα βλέμματα των μπασκετόφιλων -και όχι μόνο- παραμένουν στραμμένα στο “The Last Dance”. Το ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν και τους Σικάγο Μπουλς συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και στα νέα του επεισόδια εμφανίζεται ο φόβος που είχαν οι παίκτες των “ταύρων” απέναντι στον “M.J.”.

«Ήμασταν συμπαίκτες του και τον φοβόμασταν», εμφανίζεται να λέει ο Τζαντ Μπούσλερ, ενώ ο Γουίλ Περντιού τονίζει πως αρκετές φορές ήταν μα@@κας σε συμπεριφορά και πως ξεπερνούσε τα όρια. Πάντως, όλοι τους ανέφεραν πως ήταν τρομερός συμπαίκτης, αν σκεφτεί κανείς τα όσα ήθελε να πετύχει.

"We were his teammates and we were afraid of him." #TheLastDance pic.twitter.com/cOkVNyKH9D