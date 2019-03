ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: «Βασίλισσα» σε ματς «θρίλερ»! Πανηγύρισε με ήττα την πρόκριση η Ένωση – videos

Η πληρότητα της ΑΕΚ, αλλά και η διαφορά πουν είχε εξασφαλίσει από το πρώτο ματς, αποδείχθηκαν τελικά καθοριστικά για την πρόκριση επί του ΠΑΟΚ, στο Basketball Champions League, παρά την ήττα με 63-62 στο ΟΑΚΑ.

Χάντερ και Ματσιούλις ήταν οι κορυφαίοι για την ομάδα του Μπάνκι, η οποία βρήκε λύσεις από όλους του παίκτες της, την ώρα που ο Δικέφαλος του Βορρά είχε σε κακή βραδιά τους Αμερικανούς του, πλην Χάτσερ και καλύτερο παίκτη τον Μαργαρίτη.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε καλύτερα το ματς στο ΟΑΚΑ και πήρε προβάδισμα με 5-10, όμως η ΑΕΚ κατάφερε να «απαντήσει» νωρίς και να προσπεράσει μάλιστα με 13-12, πριν κλείσει το δεκάλεπτο με σκορ 18-14.

🤤 What's better? @J__Theo25 's delicious dime or @2easy32 's nasty finish?

Η ομάδα του Παπαθεοδώρου δεν τα παράτησε όμως και παρά την αστοχία της στην επίθεση, έμεινε κοντά στην Ένωση, με «όπλο» την καλή της άμυνα και βρίσκοντας σκορ με τον Μαργαρίτη στη ρακέτα.

Στο δεύτερο ημίχρονο μάλιστα, με 17-13 ο Δικέφαλος του Βορρά προηγήθηκε ξανά με 47-43, «παγώνοντας» το ΟΑΚΑ. Ένα μεγάλο τρίποντο του Ματσιούλις όμως, «ξεκόλλησε» την ΑΕΚ και μείωσε το… άγχος για το τέλος.

😤 @Del_James21 with the steal and the dunk! #BasketballCL #Road2Final4

📺 https://t.co/KYh4DMj8fh @AEKBCgr pic.twitter.com/IR6064Kfd0

— Basketball Champions League (@BasketballCL) March 13, 2019