Ακάθεκτες Μπαρτσελόνα – Κίμκι! Η βαθμολογία της Euroleague – videos

Αήττητες παρέμειναν Κίμκι και Μπαρτσελόνα στη 2η αγωνιστική της Euroleague, με την Αναντολού Εφές να γλιτώνει στην παράταση από μία εντός έδρας ήττα-σοκ και να «σπάει το ρόδι» στη φετινή διοργάνωση. Με δύο ήττες ξεκίνησε τη σεζόν η Ζαλγκίρις!

Στη Μόσχα, η Κίμκι υπερασπίστηκε την έδρα της, κάμπτοντας την αντίσταση της Μπασκόνια με 79-76 και βελτιώνοντας σε 2-0 το ρεκόρ της. Οι Ρώσοι είχαν σε σπουδαία βραδιά τους Αλεξέι Σβεντ (21π.), Γιάνις Τίμας (18π.) και Τζέρεμι Έβανς (17π., 6ρ., 2κλ., 3 μπλοκ), υποχρεώνοντας τους Βάσκους στην πρώτη τους ήττα. Από την Μπασκόνια ξεχώρισε ο Τορνικέ Σενγκέλια με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (18π.) και ριμπάουντ (10ρ.), ενώ ο Πιέρια Χένρι πρόσθεσε άλλους 16. Οι ηττημένου «πλήρωσαν» την εκνευριστική αστοχία τους από τα 6.75 (4/20 τρίποντα).

.@Khimkibasket stayed undefeated by taking the tight victory at home!

Highlights….#GameON pic.twitter.com/OTDV5K6LXD

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 11, 2019