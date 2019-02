All Star Game: Η παρουσίαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο – video

“Και ο αρχηγός, ένας εκ των πιο ασταμάτητων παικτών του NBA, έχει εκλεχθεί 3 φορές All-Star, από τους Μιλγουόκι Μπακς, ο “Greek freak”, Γιάννης Αντετοκούνμπο”!

Με αυτά τα λόγια παρουσιάστηκε στο κοινό της Σάρλοτ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας φόργουορντ, ο οποίος ήταν αρχηγός στην ομάδα του, ξεσήκωσε τον κόσμο, μιας και αποτελεί ένας από τους πιο αγαπημένους παίκτες των φίλων του NBA.

"One of the most unstoppable players in the NBA."

The captain of #TeamGiannis, #Giannis! pic.twitter.com/F3RkwSx2CU

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 18, 2019