Έντονη κριτική ασκήθηκε από πολύ κόσμο στην γνωστή τραγουδίστρια, Chaka Khan για τον τρόπο με τον οποίο ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ! Τα social media πήραν… φωτιά. Ακούστε και βγάλτε τα συμπεράσματα σας…

Μεγάλη… συζήτηση έφερε στα social media η ερμηνεία του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ από την τραγουδίστρια Chaka Khan πριν την έναρξη του All-Star Game στο Σικάγο.

Η ερμηνεία της θεωρήθηκε αμφιλεγόμενη, ενώ δεν ήταν λίγοι αυτοί που της άσκησαν έντονη κριτική. «Φρικτό», ήταν ένα από τα σχόλια που κυριάρχησε.

Μάλιστα, φαίνεται πως κάποιος τροποποίησε το βιογραφικό της στη Wikipedia, σχολιάζοντας πως είχε χειρότερη παρουσία από αυτή της Fergie, το 2019. «Khan was asked to sing the National Anthem at the 2020 NBA All-Star Game. The general reaction to Khan’s performance was worse than Fergie» έγραψαν.