All Star Game: Ο Χάρις έκανε την έκπληξη! Νίκησε τον Κάρι στα τρίποντα – video

O Τζο Χάρις των Νετς, παρότι το όνομα του δεν συζητήθηκε και πολύ στα προγνωστικά για τον νικητή, επικράτησε των Στέφεν Κάρι και Μπάντι Χιλντ στον τελικό των τριπόντων και αναδείχθηκε νικητής στο σχετικό διαγωνισμό του φετινού NBA All Star Weekend.

O σούτινγκ γκαρντ της ομάδας του Μπρούκλιν επικράτησε με 26 πόντους, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Στέφεν Κάρι των Ουόριορς με 24 και στην τρίτη τον Μπάντι Χιλντ των Κινγκς με μόλις 19 πόντους.

Η κορυφαία επίδοση της βραδιάς άνηκε, πάντως, στον Κάρι, ο οποίος συγκέντρωσε 27 βαθμούς στον πρώτο γύρο, ευστοχώντας στις τελευταίες 10 προσπάθειές του! Στον τελικό, όμως, παρότι ξεκίνησε με 9/9 σουτ, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, με την αστοχία του από την κορυφή και το δεξί “φτερό” να του στοιχίζουν τον τίτλο.

Joe Harris drains nine straight and posts another perfect money ball rack to finish with a championship round score of 26! 🔥🔥🔥#MtnDew3PT pic.twitter.com/abh9qlo6Ix

— NBA on TNT (@NBAonTNT) February 17, 2019