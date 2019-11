Άλμπα Βερολίνου – Ολυμπιακός: Κόκκινα “πολυβόλα” στη Γερμανία! – videos

Φοβερό ματς για τον Ολυμπιακό στη Γερμανία, με τους Πειραιώτες να “αλώνουν” το Βερολίνο με 99-80 επί της Άλμπα, όντας από τη αρχή μπροστά στο σκορ και “εκτοξεύοντας” τη διαφορά ακόμη και πάνω από τους 20 πόντους.

Δείτε εδώ το LIVE του αγώνα

Ο Κεστούτις Κεμζούρα είδε όλους τους παίκτες του να προσφέρουν στην αναμέτρηση με 12 σκόρερ και 5 παίκτες να έχουν “διψήφιο” αριθμό πόντων. Κορυφαίος όλων ο Ρούμπιτ (16 πόντους και 8 ριμπάουντ) στο ματς της καριέρας του μέχρι σήμερα στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το ματς με Κόνιαρη, Σπανούλη, Παπανικολάου, Ρούμπιτ, Μιλουτίνοφ και ήταν εντυπωσιακός στα πρώτα λεπτά, σε άμυνα και επίθεση. Ο Αμερικανός ήταν ασταμάτητος κάτω από τη ρακέτα και οι υπόλοιποι “καθάριζαν” στην άμυνα, δίνοντας από τη αρχή προβάδισμα στην ομάδα τους. Οι Περαιώτες ολοκλήρωσαν έτσι την πρώτη περίοδο με υπέρ τους σκορ 30-17 μέσα στο Βερολίνο.

. @Trochestie hangs it up for Willie Reed to SLAM home the Alley-Oop! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/AzM4ZLu2jq

Η “παράσταση” της ομάδας του Κεμζούρα συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο με τον Πρίντεζη να δίνει τον… τόνο από τον πάγκο και την ομάδα να σουτάρει με εκπληκτικά ποσοστά, αφού είχε πάνω από 70% στο δίποντο και 50% στο τρίποντο. Η διαφορά “εκτοξεύτηκε” έτσι και πάνω από τους 20 πόντους, για να τη “μαζέψουν” με βολές οι Γερμανοί στο 38-55.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Άλμπα Βερολίνου έκανε ένα 8-0 σερί και μείωσε τη διαφορά στους 14 πόντους (57-71), όμως ο Ολυμπιακός “απάντησε” αμέσως με δικό του σερί και “τελείωσε” ουσιαστικά την αναμέτρηση.

Το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε με +19 για τους Πειραιώτες και παρά τα συνεχόμενα τρίποντα του Γερμανών, η ομάδα του Κεμζούρα είχε… απάντησε σε όλα και δεν “απειλήθηκε” καν μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, η οποία και ολοκληρώθηκε με το εντυπωσιακό 99-80.

.@the_fourth_wade gets the steal and runs the length of the court for the BIG SLAM #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/RQ1M4EQ4lz

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 21, 2019