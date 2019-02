Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός: Η τελευταία «ζαριά» για τετράδα

Οι όποιες ελπίδες του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της 4ης θέσης που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, περνούν από το “Σινάν Ερντέμ” και την -4η αυτή τη στιγμή στο βαθμολογικό πίνακα της Euroleague– Αναντολού Εφές

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει απομακρυνθεί ήδη κατά 2 νίκες από τους “ερυθρόλευκους”, οι οποίοι θα βρεθούν στην Τουρκία χωρίς τον αρχηγό τους, Βασίλη Σπανούλη.

Ο Ολυμπιακός θέλει, λοιπόν, νίκη, έστω και με έναν πόντο απέναντι στην Εφές, ενώ σε περίπτωση ήττας θα κληθεί να… προστατεύσει το +7, με το οποίο νίκησε την τουρκική ομάδα στο ΣΕΦ (88-81) στην 12η αγωνιστική.

Ο Ντέιβιντ Μπλατ και οι παίκτες του δεν θέλουν ούτε να σκέφτονται πως το αρνητικό σερί της ομάδας θα διευρυνθεί σε 4-0 (διαδοχικές ήττες από Φενέρμπαχτσε, Μπαρτσελόνα και Μακάμπι).

Οι “ερυθρόλευκοι” εφτασαν στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ της Τετάρτης, έπειτα από ταλαιπωρία με αναμονή στην Αθήνα, λόγω της πυκνής ομίχλης και χωρίς τους Βασίλη Σπανούλη και Δημήτρη Αγραβάνη. Ντεμπούτο στην Euroleague θα κάνει ο Μπριαντέ Γουέμπερ, που πήρε όμως το… αγωνιστικό του βάπτισμα μέσα στο ΟΑΚΑ, στον ημιτελικό Κυπέλλου που δεν ολοκληρώθηκε.

Ολυμπιακός και Αναντολού Εφές έχουν τεθεί αντιμέτωποι 41 φορές στο παρελθόν, με την ελληνική ομάδα να μετράει 24 νίκες και αυτήν του Αταμάν 17. Στα 19 παιχνίδια που έχουν γίνει επί τουρκικού εδάφους, οι “ερυθρόλευκοι” έχουν κάνει 9 “διπλά” και έχουν ηττηθεί 10 φορές.

History Made✅

The match up between @AnadoluEfesSK and @olympiacosbc will be their 38th game against each other, equaling the all time record this century 🤯#GameON pic.twitter.com/mjtBwogWXR

— EuroLeague (@EuroLeague) February 19, 2019