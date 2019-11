Απόλυτα θετικά νέα από τις ΗΠΑ, με τον Μιλτ Παλάσιο να είναι τελικά καλά στην υγεία του και φυσικά εν ζωή, με την είδηση ότι σκοτώθηκε σε τροχαίο να διαψεύδεται τελικά.

Ο Αμερικανός προπονητής, που είχε αγωνιστεί ως παίκτης και στην Ευρώπη, με τη φανέλα της Χίμκι, της Παρτιζάν, αλλά και της Καβάλας στο ελληνικό πρωτάθλημα, μπλέχτηκε σε Fake News.

Η είδηση για το θάνατό του έγινε viral μετά από σχετική ανάρτηση και του διευθυντή του κορυφαίου αθλητικού portal Sportnado.com, αλλά τελικά δεν ήταν αληθινή, με τον ίδιο να ζητάει συγγνώμη μετά το “χαμό” που δημιουργήθηκε στα social media.

Palacio is an assistant coach with the Long Island Nets.

Here is the team's response to me:

"These reports are inaccurate – we have spoken to Milt, and he is fine."

