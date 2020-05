Το ΝΒΑ προσπαθεί να δει αν θα συνεχιστεί ή όχι το φετινό πρωτάθλημα, μετά το «λουκέτο» που του έβαλε ο κορονοϊός και τα τελευταία δημοσιεύματα εμφάνισαν τους παίκτες του να παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους.

Οι διοικούντες του ΝΒΑ φτιάχνουν διάφορα σενάρια για την επανεκκίνησή του πρωταθλήματος, αλλά σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, οι NBAers θέλησαν να… ακουστεί η φωνή τους.

Σύμφωνα με τον Adrian Wojnarowski, η Ένωση Παικτών ρώτησε μέσω μηνύματος τους περίπου 400 NBAers εάν θέλουν ή όχι να συνεχιστεί η φετινή σεζόν. Μάλιστα, τονίστηκε πως η απάντηση των παικτών θα μείνει μυστική.

