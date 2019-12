Αντετοκούνμπο: Αγώνα στη φυλακή θα δώσει ο Γιάννης!

Σε μία τρομερή πρωτοβουλία για τη στήριξη των κρατούμενων στις φυλακές της Αμερικής, θα δώσουν το “παρών” οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο και οι Σακραμέντο Κινγκς, ως πρωτοπόρες στο NBA.

Πιο συγκεκριμένα, ο Greek Freak με τους συμπαίκτες του θα αγωνιστούν κόντρα σε στον Μπογκντάνοβιτς και τη δική του… παρέα, σε ένα ανοιχτό γήπεδο στις φυλακές της Βόρειας Καλιφόρνιας, στα πλαίσια του “Play For Justice”. Πρόκειται για ένα νέο event το οποίο αναμένεται να καθιερωθεί το προσεχές διάστημα, με τη συμμετοχή κι άλλων ομάδων του NBA.

'Play for Justice' Brings Together NBA Teams and Incarcerated Individuals at Correctional Facilities Across Country » https://t.co/9lqmkjTClc pic.twitter.com/RVtq03JG3H

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) December 12, 2019