Αντετοκούνμπο – All Star Game: Πάει… ολοταχώς για αρχηγός!

Στην πρώτη θέση σε προτιμήσεις στην περιφέρειά της Ανατολής, στην ψηφοφορία για το All Star Game που θα γίνει στη Σάρλοτ (17.02.2019), βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο “Greek freak” μετρά ήδη 2.670.816 ψήφους, ενώ δεύτερος είναι ο γκαρντ των Σέλτικς, Κάιρι Ίρβινγκ με 2.381.901. Στη Δύση, πρώτος σε προτιμήσεις είναι ο Λεμπρόν Τζέιμς με 2.779.812 ψήφους και τον ακολουθεί ο Λούκα Ντόντσιτς (!) με 2.220.077.

Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 21 Ιανουαρίου, με τους βασικούς και τους αρχηγούς των ομάδων να ανακοινώνονται στις 24 του ίδιου μήνα.

The second returns of #NBAAllStar Voting 2019 presented by @Google!

Vote on https://t.co/R6fBO5LSAS, the NBA App or by searching for your favorite player or team on Google.

Vote now! https://t.co/7WGNCNxnJB pic.twitter.com/akz3wREzFM

— 2019 NBA All-Star (@NBAAllStar) January 10, 2019