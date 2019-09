Αντετοκούνμπο: Απίστευτος οπαδός! «Nαός» για τον Γιάννη το δωμάτιο του – video

Είναι ένας από τους εκατομμύρια θαυμαστές του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο νεαρός Ίθαν, όμως, κατάφερε να πάρει ένα κολακευτικό σχόλιο από τον Greek freak”, δείχνοντας το δωμάτιο του στα social media.

ΑντετοκούνBros – Μπακς: Ο… χορός του Γιάννη και η πρώτη φωτογραφία του Θανάση! Video, pics

Ο Αμερικανός έχει μετατρέψει το δωμάτιο του σε “ναό” για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο! Πόστερ, φανέλες, μαξιλαροθήκες, παπλωματοθήκες, κουκλάκια, παπούτσια, καπέλα, μπρελόκ… όλα με το πρόσωπο του Giannis

Μάλιστα, ο νεαρός Ίθαν ανέβασε στο twitter ένα video με το δωμάτιο του και ζήτησε από τους χρήστες του Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης να το κάνουν share, ελπίζοντας πως ο Αντετοκούνμπο θα το δει. Κάτι τέτοιο έγινε, με τον “Greek freak” να σχολιάζει με ένα… “Ουάου”.

Please share this video and tag @Giannis_An34 in the mentions!! I need him to see this!! #Bucks #Giannis pic.twitter.com/fEpdZIezz0

— Ethan Stroik (@EthanStroik) September 24, 2019