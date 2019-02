Αντετοκούνμπο: «Αποθεωτικά» σχόλια για Τσιτσιπά! video

“Μόνο ο Αντετοκούνμπο λείπει” είχε σχολιάσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, σε δηλώσεις του μετά την πρόκριση επί του Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ στο Australian Open και τώρα ήρθε η σειρά του “Greek freak” να αναφερθεί στον Έλληνα άσο του τένις.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κλήθηκε να μιλήσει για τον Τσιτσιπά και… χαμογέλασε πλατιά για τον νέο Έλληνα που διαπρέπει σε παγκόσμιο επίπεδο.

“Δεν παρακολουθώ πολύ τένις, περισσότερο βλέπω μπάσκετ και λίγο ποδόσφαιρο. Ο Τσιτσιπάς είναι πραγματικά πολύ καλός και δεν έχει… ταβάνι. Πιστεύω πως το 2020 ή το 2021 θα είναι στους κορυφαίους στο παγκόσμιο τένις και θα έχουμε άλλο ένα Greek Freak, στο τένις αυτή τη φορά”, τόνισε ο ηγέτης των Μπακς.

"I've been teammates with Khris for 6 years, and I've never seen a smile that bright on him." @Giannis_An34 on the moment when @Khris22m was announced as an All-Star: pic.twitter.com/oG5gc2Mizv

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 1, 2019