Αντετοκούνμπο: Αποχώρησε ενοχλημένος από τη συνέντευξη Τύπου! video

Ο Αντετοκούνμπο αποχώρησε λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου του game 6 των Μπακς με τους Ράπτορς, αφήνοντας… άναυδο τον συμπαίκτη του, Κρις Μίντλετον, που καθόταν δίπλα του και –μάλιστα- του είχε κάνει νόημα να απαντήσει.

Ράπτορς – Μπακς 100-94: Ο Λέοναρντ πέταξε εκτός τελικών τον Αντετοκούνμπο! video

Η δημοσιογράφος του ESPN έθεσε ερώτημα… εμπειρίας της ομάδας, κάτι που φαίνεται πως ενόχλησε τον “Greek freak”. Σύμφωνα όμως με όσα αναφέρονται από τις ΗΠΑ, η Μαλίκα Άντριους -λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση του αγώνα- έγραψε ένα κείμενο στο ESPN αφήνοντας να εννοηθεί πως ο 24χρονος σούπερ σταρ δεν θα ανανεώσει με το Μιλγουόκι, αν δεν φτάσει στους τελικούς ούτε την επόμενη σεζόν η ομάδα του, κάτι που φαίνεται πως ενόχλησε τον Αντετοκούνμπο.

Giannis walked out of his presser pic.twitter.com/AI2IG5Gv9Y

