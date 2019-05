Αντετοκούνμπο: Άρθρο του ESPN τον έκανε να αποχωρήσει!

Ελάχιστα λεπτά μετά την ήττα – αποκλεισμό των Μπακς από τους Ράπτορς, η Μαλίκα Άντριους του ESPN έγραψε ένα άρθρο, αναφέροντας πως η επόμενη σεζόν θα είναι καθοριστική για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα “Ελάφια”.

«Με την σεζόν των Μπακς να ολοκληρώνεται απότομα, δύο νίκες από τους Τελικούς του ΝΒΑ, μία πηγή από το περιβάλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο λέει στο ESPN ότι μία πορεία στους Τελικούς του 2020 θα μπορούσε να προκαθορίσει το αν ο Γιάννης θα υπογράψει στο Μιλγουόκι μακροπρόθεσμα», σχολίασε η Άντριους στο Twitter, ποστάροντας το άρθρο της αμέσως μετά τη λήξη του game 6.

Αντετοκούνμπο: Αποχώρησε ενοχλημένος από τη συνέντευξη Τύπου! video

Η συγκεκριμένη δημοσιογράφος του ESPN ήταν αυτή που έθεσε την τελευταία ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου και… προκάλεσε την αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

With the Bucks season ending abruptly two wins shy of the NBA Finals, a source close to Giannis Antetokounmpo tells ESPN that a Finals run in 2020 could tip the scales for Giannis to sign with Milwaukee long term. @espn story: https://t.co/Qkrbn6ffK9

— Malika Andrews (@malika_andrews) May 26, 2019