Αντετοκούνμπο – «Bad loser» ο Χάρντεν! «Τα ΜΜΕ τον έβγαλαν MVP»

Ο ηγέτης των Ρόκετς υποστήριξε πως ο Αντετοκούνμπο πήρε το συγκεκριμένο βραβείο λόγω της προσωπικής του ιστορίας, την οποία σύμφωνα με τον Χάρντεν “πούλησαν” τα ΜΜΕ, και όχι λόγω της απόδοσής του μέσα στο γήπεδο.

“Είχα ιστορική χρονιά. Ακόμα και όταν «φύγω», θα μιλούν για αυτήν. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι όμως (για το βραβείο του MVP). Πιστεύω ότι από τη στιγμή που τα Μ.Μ.Ε. δημιουργούν μία ιστορία για κάποιον από το ξεκίνημα της χρονιάς, κάθονται πάνω σε αυτήν και την αφηγούνται μέχρι το τέλος. Δεν θέλω να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες αλλά το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ελέγξω αυτά που είναι στο χέρι μου», είπε ο Χάρντεν σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό του Χιούστον “97.9 The Box”.

“Έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω σε υψηλό επίπεδο. Έκανα μερικές χρονιές που ουδείς άλλος έχει κάνει στο παρελθόν. Ο κόσμος περίμενε να δει πόσους πόντους θα βάλω στο επόμενο παιχνίδι. Ήταν θέμα. Το μόνο που μπορώ να ελέγξω όμως είναι να επιστρέψω την επόμενη χρονιά, να είμαι καλύτερος και να κατακτήσω το πρωτάθλημα”, πρόσθεσε ο σούπερ σταρ των Ρόκετς.

James Harden described his last season as “one for the books, even when I’m gone, they’re going to talk about it”.

“Once the media gets a hold of a narrative, they just take that narrative and run with it throughout the year” pic.twitter.com/2RNDoILKtC

