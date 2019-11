Αντετοκούνμπο: “Δεν με μαρκάρουν όταν είμαι στο τρίποντο!” video

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε το 12ο “double double” σε ισάριθμα παιχνίδια φέτος, έχοντας 3/6 τρίποντα κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς ενώ έφτασε τα 14/50 στη σεζόν, ήτοι ποσοστό 32%, έχοντας ευστοχήσει σε τουλάχιστον ένα τρίποντο σε όλα τα φετινά παιχνίδια ενώ φάνηκε έτοιμος να πάρει πάνω του ακόμα σουτ “buzzer beater” έξω από τη γραμμή των 7,25 μ.

Οι Μπακς φαίνετασι πως έχουν δώσει απεριόριστη ελευθερία στον “Greek Freak”, προκειμένου να βελτιωθεί και σε αυτόν τον τομέα και ο Έλληνας φόργουορντ δείχνει να τα καταφέρνει αφού πέρυσι είχε 25,6% ποσοστό, φέτος έφτασε κιόλας στο 32%.

“Όταν ξεκίνησε το παιχνίδι σκέφτηκα ότι άλλαξαν την ομάδα, ξεκίνησαν τον Μάιλς Τέρνερ αντί του Σάμπσον και αυτό μου άρεσε. Είπα, φίλε, αυτό θα είναι δύσκολο. Θα πρέπει να πάω στον Τέρνερ και τον Σαμπόνις. Θα είναι δύσκολο. Μετά σκέφτηκα ότι αυτό είναι σκέφτονται εκείνοι για μας. Είδα ότι ο Σαμπόνις ίσως να ήταν ένα βήμα πιο κοντά μου όταν τραβιόμουν μακριά από το καλάθι, αλλά ακόμη δεν έχω δει να με παίζουν πιο κοντά στην άμυνα όταν είμαι στο τρίποντο” δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντετοκούνμπο μετά το ματς με τους Πέισερς.

"Donte was aggressive, he was passing, he was knocking down shots. Same with Sterling Brown…they both did a great job!"#FearTheDeer pic.twitter.com/K7yd9KcFZ3

