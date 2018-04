Μετά τη νίκη των Μπακς επί των Σέλτικς στο Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε ευλογημένος κι όχι πιεσμένος που βρίσκεται στην κατάσταση να διεκδικεί την πρόκριση στα ημιτελικά των πλέι οφ της Ανατολής.

“Για μένα δεν υπάρχει πίεση. Είμαι ευλογημένος που βρίσκομαι σε αυτήν την κατάσταση. Απολαμβάνω την εμπειρία, βγαίνω εκεί έξω και δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, παίζοντας σκληρά”, δήλωσε ο Έλληνας φόργουορντ.

“Οι συμπαίκτες μου έκαναν πολύ καλή δουλειά στο να με βρίσκουν. Μπορούσα να βλέπω τον παίκτη και την μπάλα ταυτόχρονα, ώστε να φύγω και να βρω διαδρόμους στον αιφνιδιασμό. Τα πάντα, βέβαια, είχαν να κάνουν με τη θέληση. Προσπαθούσα να φτιάχνω φάσεις και να είμαι επιθετικός.

Κάναμε πολύ καλή δουλειά στην άμυνα του τριπόντου, καθώς είχαν μόνο 10/36. Πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό και στο 7ο ματς, καθώς ξέρουμε ότι θα σουτάρουν, ώστε να βρουν ρυθμό στο παιχνίδι. Εγώ πρόσεξα τον χειρισμό της μπάλας, τους έκανα να πάρουν δυσκολότερα σουτ και προστάτευσα τη γραμμή του τριπόντου”, πρόσθεσε για το παιχνίδι ο Αντετοκούνμπο.

Όσο για το έβδομο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς, υποστήριξε: «Είναι μεγάλη υπόθεση. Έχουμε ωριμάσει σαν ομάδα. Ήμασταν στην ίσια θέση πέρσι αλλά δεν μπορέσαμε να νικήσουμε στο 6ο ματς. Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά μας και πρέπει να προετοιμαστούμε για το 7ο παιχνίδι».

“Αυτή η πόλη υποστηρίζει την ομάδα από την πρώτη μέρα. Ήταν πολύ καλή η ατμόσφαιρα σήμερα. Όσο παίζουμε για την ομάδα, άλλο τόσο παίζουμε για την πόλη. Έχουμε 7ο παιχνίδι τώρα και είναι μια νέα ευκαιρία για εμάς αλλά και για το Μιλγουόκι, οπότε πρέπει να δώσουμε τα πάντα”, κατέληξε.

