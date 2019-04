Αντετοκούνμπο: Έδωσε τη ζακέτα του σε θαυμαστή! video

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε πως παραμένει ταπεινός και προσγειωμένος, παρά την τεράστια δημοσιότητα που λαμβάνει, λόγω των κατορθωμάτων του στο ΝΒΑ με τους Μπακς.

Ο “Greek freak” είδε έναν θαυμαστή να του κάνει δώρο ένα ζευγάρι παπούτσια στα χρώματα των Μπακς και θέλησε να του πει “ευχαριστώ” με τον δικό του τρόπο.

Ο Αντετοκούνμπο έβγαλε τη ζακέτα που φορούσε και την έδωσε στον νεαρό θαυμαστή, ενώ -αστειευόμενος- του είπε πως αν μπορούσε θα του έδινε και το κάτω μέρος της φόρμας του.

Giannis gave a fan the jacket off his back after the fan gave him some custom Kobes 👏 pic.twitter.com/vrImKtztIU

— ESPN (@espn) April 3, 2019