Αντετοκούνμπο: Έφτασε τα 16 σερί double-double και… τον Μαλόουν! video

Οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο επικράτησαν με 104-90 των Πίστονς μέσα στο Μιλγουόκι και πανηγύρισαν την έβδομη σερί τους νίκη που τους κρατά μόνους στην κορυφή της Ανατολικής Περιφέρειας. Πλέον, το ρεκόρ των Ελαφιών έφτασε στο 13-3.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δείχνει να βρίσκεται και πάλι σε… MVP πορεία, πετυχαίνοντας το 16ο του double-double! Στα 27 λεπτά που αγωνίστηκε, ο «Greek freak» είχε 28 πόντους με 3/9 βολές, 11/19 δίποντα και 1/3 τρίποντα, καθώς επίσης 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα και 2 λάθη σε 27 λεπτά.

Με αυτόν τον τρόπο, ο ηγέτης των Μπακς ισοφάρισε τον θρυλικό Μόουζες Μαλόουν των Ρόκετς, που είχε 16 το 1981 και δεν αποκλείεται –με την ευκολία που κάνει double-double- να τον ξεπεράσει στο επόμενο ματς των Μπακς.

Giannis has matched Moses Malone's record streak of 16 straight double-doubles to start a season (1981). pic.twitter.com/IIEQU6nnIw

The best from The Greek Freak:

28 PTS | 10 REB | 3 AST | 2 STL | 1 BLK pic.twitter.com/s8vrBiCULv

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 24, 2019