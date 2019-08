Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πια παγκόσμιο φαινόμενο, με φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο και ειδικά στις ΗΠΑ, όπως απέδειξε ένας νεαρός οπαδός του.

Πιο συγκεκριμένα, ένας πιτσιρικάς στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ζωγράφισε τη φανέλα του Greek Freak στους Μιλγουόκι Μπακς, μαζί και με μία ελληνική σημαία, για να κάνει το πάρκινγκ του να ξεχωρίζει.

Ο αδερφός του ανέβασε τη σχετική φωτογραφία στο twitter, όπου και έγινε viral, ζητώντας από τα «ελάφια» να τους δείξουν λίγη… αγάπη για την προσπάθεια. Και σίγουρα την αξίζει…

Hey @Bucks and @Giannis_An34 can my brother get some love for all the hard work he put into painting his parking space? #Bucks #GreakFreak #MVP pic.twitter.com/gIwzdfUBlR

— Alexander Schultz (@iamalexschultz) August 10, 2019