Αντετοκούνμπο: «Είμαι εκνευρισμένος! Αλλά έχουμε την καλύτερη ομάδα στο NBA» – video

Οι Μιλγουοκι Μπακς χρειάζονται πια διπλό στο Τορόντο για να παραμείνουν «ζωντανοί» στη διεκδίκηση της πρόκρισης στου τελικούς του NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να εκφράζει την πίστη του στην ομάδα ότι θα τα καταφέρει.

Ο Greek Freak παραδέχθηκε πάντως τα νεύρα του για το αρνητικό αποτέλεσμα και σημείωσε τις αλλαγές που πρέπει να κάνει και ο ίδιος για να μην αποκλειστούν άδοξα τα «ελάφια» από τη συνέχεια της σεζόν.

«Το Game 6 είναι σημαντικό, χάσαμε τρία παιχνίδια στην σειρά που είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμάς και τώρα πρέπει να πάμε στο Τορόντο και να πάρουμε το παιχνίδι. Πρέπει να φτιάξουμε ότι κάνουμε λάθος. Δεν είναι ένα ακόμα παιχνίδι, πρέπει να πάμε και να κερδίσουμε.

Δεν θα σας πω ψέματα, είμαι εκνευρισμένος που χάσαμε, αλλά πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι, πρέπει να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στους εαυτούς μας. Είμαστε καλή ομάδα και συνεχίζω να πιστεύω στην ομάδα και τους συμπαίκτες μου. Όσο νευριασμένος και να είμαι πέρασε τώρα.

Δεν θα γονατίσουμε τώρα. Είμαστε η καλύτερη ομάδα στην λίγκα, θα δώσουμε τα πάντα. Ακόμη κι αν βγουν και μας χτυπήσουν πρώτοι, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είμαστε η καλύτερη ομάδα στη λίγκα και θα πάμε να κερδίσουμε για να επιστρέψουμε στο Μιλγουόκι. Αν χάσουμε, εντάξει χάσαμε, αλλά δεν θα τα παρατήσουμε. Δεν το κάνουμε ποτέ εμείς αυτό.

Ακόμη και να πω ότι έπρεπε να πηγαίνω πιο συχνά στη γραμμή, τα 48 λεπτά πέρασαν. Αυτό που πρέπει να κάνω είναι να συνεχίσω να είμαι επιθετικός, να συνεχίσω να φτιάχνω παιχνίδι. Το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να είμαι επιθετικός, να τελειώσω τις φάσεις».

"We are not going to fold. If we lose, we lose, but we are not going to fold. That’s not what we do.”#FearTheDeer | @hulu pic.twitter.com/yjWi78vs6h

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 24, 2019