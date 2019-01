Αντετοκούνμπο: Έκανε… πάρτι ο Γιάννης κόντρα στους Τζαζ! video

Συνεχίζει στο… δρόμο του MVP. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για μια ακόμα φορά εντυπωσιακός και βοήθησε τους Μπακς να φτάσουν στη νίκη επί των Τζαζ (114-102).

Ο “Greek freak” έκανε double double μέσα στο Μιλγουόκι, σημειώνοντας 30 πόντους και μαζεύοντας 10 ριμπάουντ. Ο Αντετοκούνμπο είχε ακόμα 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 κοψίματα και 1 λάθος σε 35 λεπτά συμμετοχής. Με τη νίκη αυτή, οι Μπακς ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 28-11.

The best plays from tonight as the Bucks end the homestand on a good NOTE 🎶#FearTheDeer pic.twitter.com/bGHXkCHjax

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 8, 2019