Αντετοκούνμπο: Έκανε… σκόνη τους Σέλτικς! Άγγιξε το triple-double

Τους «έσβησαν»! Αντετοκούνμπό και Μπακς νίκησαν με 116-91 τους Σέλτικς στο Μιλγουόκι, έκαναν το 4-1 στη σειρά και πέρασαν στους τελικούς της Ανατολής μετά από 18 χρόνια.

NBA: Στον τελικό της Ανατολής οι Μπακς με… σούπερ Αντετοκούνμπο

Πλέον, ομάδα του Μάικ Μπαντενχόλζερ περιμένει –με πλεονέκτημα έδρας- τον αντίπαλό της, που θα προκύψει από την σειρά των Ράπτορς με τους Σίξερς (3-2).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και αυτή τη φορά ο ηγέτης των Μπακς. Ο «Greek Freak» άγγιξε το triple-double τελειώνοντας τον αγώνα με 20 πόντους (4/5 βολές, 8/12 δίποντα, 0/2 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες και 4 λάθη στα 31 λεπτά που αγωνίστηκε.

The MVP led the way to the series WIN:

20 PTS | 8 REB | 8 AST | 2 BLK | 2 STL | 57% FG #FearTheDeer pic.twitter.com/Fr3BPQs6Sp

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 9, 2019