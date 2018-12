Αντετοκούνμπο για το επεισόδιο με Καντέρ: “Δεν μου αρέσει το “βρώμικο” παιχνίδι”

Οι Μπακς νίκησαν άνετα για ακόμα μία φορά τους Νικς, ωστόσο από το παιχνίδι δεν έλειψαν τα νεύρα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε αψιμαχία με τον Ενες Καντέρ, με τον Τούρκο σέντερ να αποβάλλεται με δεύτερη τεχνική ποινή.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι δύο πρωταγωνιστές ερωτήθηκαν για το συμβάν κι έδωσαν την δική τους εκδοχή. “Στο τέλος της ημέρας οφείλω να βοηθήσω την ομάδα μου και να παραμείνω στο παιχνίδι. Έμεναν 8-9 λεπτά και σκεφτόμουν μόνο να συνεχίσω το ματς ως το τέλος. Απλώς δεν μου αρέσει το “βρώμικο” παιχνίδι το οποίο ρισκάρει την δική μου υγεία και των συμπαικτών μου. Δεν μου αρέσει”, ανέφερε ο Αντετοκούνμπο.

Από την πλευρά του, ο Καντέρ ο οποίος είχε δεχτεί χτύπημα στο μάτι σε διεκδίκηση με τον Μέικερ, δήλωσε: “Νομίζω ότι ο Γιάννης έκανε κίνηση προς το καλάθι και τον σταμάτησα. Δεν σφυρίχτηκε καν φάουλ. Και μετά είχαμε τον μικρό καβγά. Είχα ματώσει και χρειαζόμουν ράμματα. Ο γιατρός μου έκανε ράμματα και τώρα μου λέτε ότι αποβλήθηκα”.

Kanter and Giannis go face to face after Kanter blocks him and Giannis expected a foul pic.twitter.com/VHq1gCd9QU

— CJ Fogler (@cjzero) December 28, 2018