Αντετοκούνμπο: Η Ελληνίδα χορεύτρια που έκλεψε τις εντυπώσεις στο Ντιτρόιτ – video

Οι Πίστονς έχουν μία Ελληνίδα στην χορευτική ομάδα τους, η οποία έστειλε το δικό της μήνυμα, στο πλαίσιο του αγώνα της ομάδας του Ντιτρόιτ με τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στην ελληνική κληρονομιά, με αφορμή την επίσκεψη του “Greek Freak” στο Ντιτρόιτ κι όπως ήταν επόμενο, την παράσταση έκλεψε – πέρα από τον Έλληνα φόργουορντ – και η Τζέιμι.

“Γεια σας, θέλω να σας ευχαριστήσω με όλη την καρδιά μου και σας αγαπώ όλους”, ήταν το μήνυμα της Ελληνίδας χορεύτριας των Πίστονς. Η ομάδα της έχασε, αλλά εκείνη ήταν χαρούμενη, μιας και τη νίκη πήραν οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Welcome to Greek Heritage Night. Take it away Jaimie! pic.twitter.com/thSZEHf6xJ

— Pistons Dancers (@PistonsDancers) January 29, 2019