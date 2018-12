Μετά τους Μιλγουόκι Μπακς και η FIBA θέλησε να πει “χρόνια πολλά” στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, για τα 24α γενέθλιά του.

Δείτε το… γαλανόλευκο πόστερ που δημιούργησε η FIBA, μέσω του οποίου ευχήθηκε στον Αντετοκούνμπο.

❤️🇬🇷 Join us in wishing the Greek Freak a Happy 24th Birthday 🎂@Giannis_An34 @HellenicBF pic.twitter.com/lGAbzdxn0y

— FIBA (@FIBA) December 6, 2018