Ο Γιάννης Αντεςτοκούνμπο δεν είχε μεγάλη βοήθεια από τους συμπαίκτες του, στην ήττα των Μπακς στην έδρα των Λέικερς (113-103).

Οι Λέικερς που επικράτησαν με 113-103 των Μπακς μέσα στο «Staples Center» κι έφτασαν το ρεκόρ τους στο 48-13 ενώ οι Μπακς έπεσαν στο 53-10 παρά τη μεγάλη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

“Ελληνάρας” έβρισε τον Αντετοκούνμπο! “Την φάγατε στον κώ….” (video)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε… σπουδαία βοήθεια από τους συμπαίκτες του, κάτι που φάνηκε στο παρκέ. Οι Λέικερς είχαν τις «απαντήσεις» που χρειάζονταν, κάθε φορά που τα «Ελάφια» πλησίαζαν στο σκορ.

Ο «Greek freak» πέτυχε double-double ολοκληρώνοντας το ματς με 32 πόντους, 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και πάρα πολλές «μάχες» σε άμυνα και επίθεση.

The best of The Greek Freak:



32 PTS | 11 REB | 6 AST | 11-14 FT pic.twitter.com/HOn3LqSFXv