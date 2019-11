Αντετοκούνμπο: Η… MVP εμφάνιση του “Greek freak” στην Ατλάντα! video

Σε ακόμα ένα παιχνίδι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εξαιρετικός!. Ο «Greek freak» έκανε νέο double-double και ηγήθηκε της νίκης των Μπακς επί των Χοκς στην Ατλάντα (135-127).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε 33 πόντους έχοντας το εντυπωσιακό 11/11 δίποντα, με συγκεκριμένο απόλυτο να αποτελεί προσωπικό του ρεκόρ!

Στα 30 λεπτά που αγωνίστηκε μέσα στην Ατλάντα, ο Έλληνας άσος είχε ακόμα 1/6 τρίποντα και 8/13 βολές. Επίσης μάζεψε 11 ριμπάουντ, έδωσε 4 ασίστ, μοίρασε μία τάπα και έκανε και 1 κλέψιμο.

Αυτό μάλιστα ήταν το 8ο παιχνίδι στα τελευταία 9, που ο “Greek freak” είχε τουλάχιστον 30 πόντους και τουλάχιστον 10 ριμπάουντ.

