Αντετοκούνμπο: Η νέα… διπλή εμφάνιση του “Greek freak”! video

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι σε ακόμη ένα παιχνίδι ο κορυφαίος των Μπακς, το Μιλγουόκι πανηγύρισε την έκτη διαδοχική νίκη του στο NBA και 38η για φέτος.

Τελευταίο… θύμα των “Ελαφιών” ήταν οι Νετς (117-97 μέσα στο Μπρούκλιν). Ο Αντετοκούνμπο τελείωσε τον αγώνα με 29 πόντους (10/15 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/7 βολές), 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 8 λάθη σε 25 λεπτά συμμετοχής.

Να σημειωθεί ότι ο “Greek Freak” πέτυχε το 36ο νταμπλ νταμπλ του σε 44 παιχνίδια στο φετινό ΝΒΑ.

The best from The Greek Freak:

29 PTS | 12 REB | 4 AST | 1 STL | 25 MIN. pic.twitter.com/UGZiyoRnNr

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 19, 2020