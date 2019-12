Αντετοκούνμπο: Η νέα σαρωτική εμφάνιση του “Greek freak”! video

Μια ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Αυτή τη φορά όμως, ο Έλληνας “αστέρας” των Μπακς δεν είδε τους.. κόπους του να φέρνουν τη νίκη. Τα “Ελάφια” ηττήθηκαν μέσα στο Μιλγουόκι και είδαν το νικηφόρο τους σερί να “σπάει” μετά από 18 αγώνες.

Αντετοκούνμπο: Το “πάλεψε” με 48 πόντους! Οι Μάβερικς “έσπασαν” τους Μπακς

Ο Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 48 πόντους 17/25 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 11/16 βολές), 14 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο σε 34 λεπτά συμμετοχής.

Να αναφέρουμε ότι ο “Greek Freak” είναι ο πρώτος στο φετινό ΝΒΑ με 15 ματς όπου σημειώνει τουλάχιστον 30 πόντους και μαζεύει 10 ριμπάουντ.

The best of The Greek Freak:

48 PTS | 14 REB | 4 AST | 58% FG | 34 MIN. pic.twitter.com/wN8K3Nfh5O

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 17, 2019