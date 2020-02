Team Giannis την Team LeBron έκαναν δωρεά σε ιδρύματα των ΗΠΑ για κάθε περίοδο που κέρδισαν στο πρόσφατο NBA All Star Game του Σικάγο. Η ομάδα του Αντετοκούνμπο όμως μένει μόνο εκεί…

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι συμπαίκτες του κέρδισαν μόνο τη δεύτερη περίοδο στο All Star Game που έγινε στο Σικάγο κι έτσι θα δώσουν το ποσό των 100.000 δολαρίων στο “After School Matters”.

Θέλοντας όμως να… βοηθήσουν περισσότερο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε πως αυτός και οι συμπαίκτες του θα δώσουν ακόμη 100.000 δολάρια στο ίδιο ίδρυμα.

“Σας ευχαριστούμε για την ενέργειά σας, που μας ενέπνευσε. Ήταν τιμή να παίξουμε για εσάς. Εκ μέρους της ομάδας μου (λέω ότι) θα δώσουμε ακόμη 100.000 δολάρια για να στηρίξουμε τη σπουδαία δουλειά που κάνετε. Συνεχίστε έτσι” σχολίασε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Thank you @Aftrschoolmttrs for your energy as you inspired us. It was an honor to play for you. On behalf of our team, we’re going to donate another $100k to support your great work. Keep it up! https://t.co/oJr3bUZXc9